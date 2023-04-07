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650 туш мертвых сайгаков обнаружили в двух областях Казахстана

650 туш мертвых сайгаков обнаружили в двух областях Казахстана Фото: gov.kz
С ростом численности сайгаков увеличивается естественный отход (падеж) самцов во время гона сайгаков (брачный период ноябрь-декабрь), который может составлять в среднем от 15 до 30%. Об этом корреспонденту Zakon.kz 7 апреля рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

В то же время причиной гибели сайгаков часто являются различные природно-климатические условия, такие как джуты, из-за которых в зимний период от бескормицы происходит падеж сайгаков.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира рассказали о двух регионах, где на сегодняшний день были обнаружены 650 туш мертвых сайгаков:

  • 124 мертвые туши сайгаков (104 самца, 20 самок) – в Жанааркинском районе Улытауской области;
  • 526 туш (456 самцов, 65 самок, пять сеголеток) – в Западно-Казахстанской области (в самой многочисленной Уральской популяции).

"Большинство из обнаруженных туш – самцы, что указывает на естественный падеж после гона", – объяснили в ведомстве.

Также в комитете отметили, что для выявления причины гибели сайгаков ветеринарными службами были отобраны патологические материалы от павших животных для дальнейшего исследования.

"После схода снежного покрова совместными силами МИО, РГКП "ПО Охотзоопром" и территориальных инспекций проводится очистка территорий, на которых обнаружены павшие сайгаки. В настоящее время обнаружено и утилизировано более 650 трупов сайгаков".Комитет лесного хозяйства и животного мира

Благодаря принятым государственным мерам по охране сайгаков удалось восстановить их численность с 24 тыс. особей в 2003 году до 1,3 млн особей в 2022 году (Уральская – 801 тыс., Бетпакдалинская – 489 тыс., Устюртская – 28 тыс.) Численность Уральской популяции является самым большим показателем, когда-либо зарегистрированным в истории.

Динара Халдарова
Улытауская область Западно-Казахстанская область
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