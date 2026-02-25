Массовая гибель сайгаков и их появление в селах: в Минэкологии сделали заявление

Сегодня, 25 февраля 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана высказались о падеже сайгаков в зимний период и их заходах в населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых зафиксированы случаи захода сайгаков в населенные пункты в зимний период.

В связи с этим в комитете заявили:

"В зимний период на отдельных территориях фиксируются случаи падежа сайгаков, а также их временное приближение к населенным пунктам. Следует отметить, что данные явления являются естественным процессом и связаны с совокупностью природных факторов. Сайгак является мигрирующим видом, чувствительным к изменениям погодных и кормовых условий. В условиях резкого понижения температуры, сильных морозов, обильных снегопадов и образования ледяной корки на поверхности почвы у животных ограничивается доступ к кормовой базе".

По данным комитета, ослабленные особи могут отклоняться от традиционных маршрутов миграции и заходить в населенные пункты в поисках доступного корма и более благоприятных условий.

Такое поведение носит вынужденный характер и не является отклонением, а обусловлено природными условиями и физиологическим состоянием животных.

По словам директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергея Скляренко, самым опасным для сайгаков зимой является джут – образование ледяной корки на снегу, которое ограничивает доступ к корму, подкормка практически бессмысленна.

"В советские годы предпринимались попытки подкармливать животных с самолетов, но при высокой численности это давало минимальный результат: сайгаки постоянно перемещаются, а при отсутствии джута и массовой гибели подкормка полностью бессмысленна. Согласно литературным источникам, отход самцов в зимний период при благоприятных условиях составляет 5-10%, а в суровые зимы достигает 50-70%, из числа "гонных" самцов до весны доживает 5-7%. При численности популяции около 2 млн особей и доле самцов 20% их количество к началу зимы составляет порядка 400 тыс., что позволяет прогнозировать естественную смертность не менее 20-40 тыс. самцов даже при благоприятных условиях", – сказал он.

Также в комитете отметили, что в зимний период в степи часть сайгаков естественным образом погибает. Оставшиеся туши не пропадают бесследно: они становятся важным источником пищи для других обитателей степи – лис, корсаков, хищных птиц и других падальщиков.

"Таким образом, естественная гибель животных и последующее использование туш другими видами являются частью природного круговорота веществ и энергии, что поддерживает баланс степной экосистемы и способствует выживанию различных представителей фауны", – подчеркнули в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

На сегодняшний день, как считают в ведомстве, ситуация стабильная и находится под постоянным контролем комитета, а также под наблюдением научных организаций. Ежедневно ведется мониторинг состояния сайгаков и анализ факторов, влияющих на их миграцию.

