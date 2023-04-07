Казахстан будет поставлять несырьевые товары в Азербайджан

Азербайджан – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. В 2022 году республики сохранили высокий уровень торгового взаимодействия, превысивший за этот период 461 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Зампремьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил, что вектор взаимодействия между странами определяется Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве и Комплексной программой развития сотрудничества на 2022-2026 годы, подписанными в августе 2022 года.



"Мы прорабатываем поставки 110 видов казахстанских несырьевых товаров на сумму свыше 304 млн долларов на рынки Азербайджана. Это продукты металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительных товаров. Мы отслеживаем их динамику и видим неплохой рост по некоторым группам", – сообщил Серик Жумангарин.

Увеличение экспорта в Азербайджан обеспечено за счет поставок грузовых и грузопассажирских судов и паромов, рельсов и другой готовой продукции.

В Казахстане действует свыше 1195 предприятий с участием азербайджанского капитала и 210 совместных предприятий. Объем азербайджанских инвестиций в экономику Казахстана составляет более 365 млн долларов.

7 апреля в столице Азербайджана, городе Баку, открылось 19-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

10 апреля по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан.

