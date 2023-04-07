Ильхам Алиев посетит Казахстан

Фото: akorda.kz

10 апреля 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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