Ильхам Алиев посетит Казахстан
Фото: akorda.kz
10 апреля 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана:
"В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства".
Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Азербайджан 24 августа 2022 года.
Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Қыран"
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Программу официального визита президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры глав государств с участием членов официальных делегаций.
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