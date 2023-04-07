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Ильхам Алиев посетит Казахстан

Ильхам Алиев посетит Казахстан Фото: akorda.kz
10 апреля 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана:

"В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства".

Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Азербайджан 24 августа 2022 года. 

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Программу официального визита президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры глав государств с участием членов официальных делегаций.

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Динара Халдарова
Алиев Ильхам Токаев Касым-Жомарт Азербайджан Казахстан
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