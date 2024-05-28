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Бектенов: Мы должны производить несырьевые товары высокого передела

Бектенов: Мы должны производить несырьевые товары высокого передела, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 13:28 Фото: primeminister.kz
28 мая 2024 года на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал, что по поручению главы государства правительством определен перечень ключевых крупных проектов обрабатывающего сектора по созданию кластеров высокого передела, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в их число вошли проекты металлургической и химической отраслей, нефтегазохимии, автомобилестроения и другие.

"Всего 17 проектов, направленных на обеспечение углубленной переработки сырья. Они будут способствовать развитию смежных отраслей и всей экономики в целом. По каждому приняты соответствующие планы реализации, за которыми необходим строгий контроль со стороны госорганов. В целом, все основные направления и задачи по развитию обрабатывающего сектора уже намечены. Мы должны производить несырьевые товары высокого передела. В таком случае большая часть прибыли останется в стране, возрастет уровень диверсификации экономики".Олжас Бектенов

Он отметил, что в проекте нового Налогового кодекса налоговые ставки будут определены в зависимости от сложности выпуска продукции.

"Если предприятие будет производить продукцию высокого передела, налоговые ставки ниже, а если будут выпускать сырье, то налоговая ставка, соответственно, выше. Эта важная мера будет способствовать развитию производства", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее он анонсировал льготы по налогам казахстанским производителям. Подробнее об этом здесь.

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