25 немецких буровых станков введены в работу на шахтах АМТ

25 новых буровых станков немецкого производителя Hazemag уже введены в работу на шахтах Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Буровые дегазационные работы на шахтах проводятся круглосуточно. Постоянный объем работ предполагает мощное техническое перевооружение.



Новое современное буровое оборудование для шахт Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" поступило в сентябре прошлого года. После апробации на поверхности и обучения машинистов, установки станки направили на подземные работы.

Фото: АМТ

Полное обновление дегазационных буровых станков и уход от испытанного годами оборудования готовился несколько лет. Найти буровые установки, подходящие под технические и горно-геологические особенности карагандинских шахт, было непросто. Предстояло решить комплекс задач, связанных с вопросами улучшения дегазационных мероприятий и безопасности сотрудников.



"Наши шахты относятся к опасным по внезапным выбросам угля и газа, поэтому и объем работ по дегазации огромный. За прошедшие 2021–2022 годы эффективность дегазации выросла почти на 10% – и это хороший результат. Постоянно увеличивается количество лав, где применяется объем дегазации. Меняются и виды дегазации. Сегодня для увеличения газопроницаемости пласта производятся работы по подземному гидроразрыву, также для дегазации и выработанного пространства применяется комплексная дегазация: вертикальные скважины, газодренажный штрек, купола обрушения, дегазация верхнего кутка. Кроме того, меняются сами подходы к дегазации – мы углубляемся глубже, необходимы новые решения", – сказал начальник Научно-инженерного центра Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Александр Полчин.

Итогом всесторонней работы стало внедрение 25 буровых установок компании Hazemag Mining. Инженеры-конструкторы доработали и оптимизировали станок с учетом специфических условий карагандинских шахт.

Фото: АМТ

Первопроходцем стала шахта имени И.А. Костенко – именно здесь спустили под землю первый станок и обучали машинистов на практике.



"Первые процессы бурения проходили в испытательном формате, также обучали сотрудников. Этот вид оборудования новый по сравнению с тем, что использовался ранее. Довольны, увеличиваем производительность нашего труда, эта работа ведется с нашими буровиками", – отмечает помощник начальника горного участка №1 УСШМД Виталий Хлыстов.

Обновлению оборудования работники рады и привыкают к его использованию.

"В мои обязанности входит регулярное обслуживание буровых станков и поддержание его в рабочем состоянии. Поступило новое оборудование, мы его изучаем, смотрим и работаем в забоях. Современное оборудование, нам нравится. Оно безопасное согласно требованиям и стандартам последнего времени", – говорит механик горного участка №1 УСШМД Ринат Камзин.





Фото: АМТ

Буровые станки Hazemag предназначены для бурения скважин в проходческих забоях, предотвращения горных ударов и выбросов. Большой плюс – это конструкция станка: модульное исполнение – станок и масло-станция связаны между собой гидравлическим рукавами, расстояние можно увеличить до 50 метров. Электродвигатель находится на масло-станции, а значит, электричество находится далеко от опасной зоны, что в разы снижает вероятность негативных последствий. Так же и машинист во время бурения находится в 50 метрах от груди забоя, что делает его работу в разы безопаснее.



"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасную проходку и добычу угля – на это мы ориентированы. Новые станки предназначены в первую очередь для бурения разведочных и опережающих скважин в подготовительных и породных забоях", – рассказывает заведующий производством по горным работам УСШМДД Сергей Коробкин.

Следует отметить и снижение человеческого фактора при бурении. Современные станки оснащаются электронным контролем – в октябре 2023 года этот процесс будет завершен. На панели можно будет определить необходимые параметры – углы заложения, длину скважины, дополнительное измерение газа метана и даже выход бурового штыба. Это упростит контроль дегазационных процессов и даст большой толчок к повышению качества.

Фото: АМТ

На 25-ти установках немецкого производства Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" останавливаться не будет. В следующем году планируется дальнейшее обновление. Кроме того, для удобства компанией Hazemag Mining организована сервисная служба в Караганде, чтобы своевременно решать технические вопросы и устранять неполадки.

