25 немецких буровых станков введены в работу на шахтах АМТ
Буровые дегазационные работы на шахтах проводятся круглосуточно. Постоянный объем работ предполагает мощное техническое перевооружение.
Новое современное буровое оборудование для шахт Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" поступило в сентябре прошлого года. После апробации на поверхности и обучения машинистов, установки станки направили на подземные работы.
Фото: АМТ
Полное обновление дегазационных буровых станков и уход от испытанного годами оборудования готовился несколько лет. Найти буровые установки, подходящие под технические и горно-геологические особенности карагандинских шахт, было непросто. Предстояло решить комплекс задач, связанных с вопросами улучшения дегазационных мероприятий и безопасности сотрудников.
"Наши шахты относятся к опасным по внезапным выбросам угля и газа, поэтому и объем работ по дегазации огромный. За прошедшие 2021–2022 годы эффективность дегазации выросла почти на 10% – и это хороший результат. Постоянно увеличивается количество лав, где применяется объем дегазации. Меняются и виды дегазации. Сегодня для увеличения газопроницаемости пласта производятся работы по подземному гидроразрыву, также для дегазации и выработанного пространства применяется комплексная дегазация: вертикальные скважины, газодренажный штрек, купола обрушения, дегазация верхнего кутка. Кроме того, меняются сами подходы к дегазации – мы углубляемся глубже, необходимы новые решения", – сказал начальник Научно-инженерного центра Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Александр Полчин.
Итогом всесторонней работы стало внедрение 25 буровых установок компании Hazemag Mining. Инженеры-конструкторы доработали и оптимизировали станок с учетом специфических условий карагандинских шахт.
Фото: АМТ
Первопроходцем стала шахта имени И.А. Костенко – именно здесь спустили под землю первый станок и обучали машинистов на практике.
"Первые процессы бурения проходили в испытательном формате, также обучали сотрудников. Этот вид оборудования новый по сравнению с тем, что использовался ранее. Довольны, увеличиваем производительность нашего труда, эта работа ведется с нашими буровиками", – отмечает помощник начальника горного участка №1 УСШМД Виталий Хлыстов.
Обновлению оборудования работники рады и привыкают к его использованию.
"В мои обязанности входит регулярное обслуживание буровых станков и поддержание его в рабочем состоянии. Поступило новое оборудование, мы его изучаем, смотрим и работаем в забоях. Современное оборудование, нам нравится. Оно безопасное согласно требованиям и стандартам последнего времени", – говорит механик горного участка №1 УСШМД Ринат Камзин.
Фото: АМТ
Буровые станки Hazemag предназначены для бурения скважин в проходческих забоях, предотвращения горных ударов и выбросов. Большой плюс – это конструкция станка: модульное исполнение – станок и масло-станция связаны между собой гидравлическим рукавами, расстояние можно увеличить до 50 метров. Электродвигатель находится на масло-станции, а значит, электричество находится далеко от опасной зоны, что в разы снижает вероятность негативных последствий. Так же и машинист во время бурения находится в 50 метрах от груди забоя, что делает его работу в разы безопаснее.
"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасную проходку и добычу угля – на это мы ориентированы. Новые станки предназначены в первую очередь для бурения разведочных и опережающих скважин в подготовительных и породных забоях", – рассказывает заведующий производством по горным работам УСШМДД Сергей Коробкин.
Следует отметить и снижение человеческого фактора при бурении. Современные станки оснащаются электронным контролем – в октябре 2023 года этот процесс будет завершен. На панели можно будет определить необходимые параметры – углы заложения, длину скважины, дополнительное измерение газа метана и даже выход бурового штыба. Это упростит контроль дегазационных процессов и даст большой толчок к повышению качества.
Фото: АМТ
На 25-ти установках немецкого производства Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" останавливаться не будет. В следующем году планируется дальнейшее обновление. Кроме того, для удобства компанией Hazemag Mining организована сервисная служба в Караганде, чтобы своевременно решать технические вопросы и устранять неполадки.