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Юристу Бурхану Жансеитову продлили арест до 10 мая

коллаж Фото: скриншот видео
Как отметили в пресс-службе Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы, Бурхану Жансеитову продлили срок содержания под стражей на месяц, сообщает Zakon.kz.

Под стражей Жансеитов будет находиться до 10 мая 2023 года, рассказали в суде.

"Постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Ж. до одного месяца, то есть до 10 мая 2023 года", – говорится в сообщении.

Летом прошлого года алматинский адвокат пожаловалась на слежку неизвестными людьми. Она попросила помощи коллеги – Бурхана Жансеитова. Прибыв на место, он заблокировал машину следящих. Позже сотрудники полиции увезли их в отделение. В Агентстве финансового мониторинга эту историю опровергли. В ведомстве рассказали, что их сотрудники вели слежку за подозреваемыми в рейдерстве. Бурхан Жансеитов решил помешать им.

15 июля 2022 года в АФМ рассказали о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. Показательно поведение адвоката Жансеитова Бурхана, защищавшего интересы этой группы.

Так, 12 июля Жансеитов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию.

Жансеитов заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля, отметили в АФМ.

Ранее аналогичный случай произошел в Нур-Султане, где Жансеитов также провоцировал сотрудников полиции. Он нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью. Его задержали.

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