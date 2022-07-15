История со слежкой за адвокатами в Алматы получила неожиданное продолжение

В Алматы задержали адвоката, представлявшего интересы ОПГ, промышлявшей рейдерскими захватами бизнеса, передает Zakon.kz.

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Ранее мы писали, что алматинский адвокат пожаловалась на слежку неизвестными людьми. Она попросила помощи коллеги – Бурхана Жансеитова. Прибыв на место, он заблокировал машину следящих. Позже сотрудники полиции увезли их в отделение.

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В Агентстве финансового мониторинга эту историю опровергли. В ведомстве рассказали, что их сотрудники вели слежку за подозреваемыми в рейдерстве. Бурхан Жансеитов решил помешать им.

Вчера АФМ сообщило о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. Показательно поведение адвоката Жансеитова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. Так, 12 июля Жансеитов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию. Как видно на кадрах, Жансеитов заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля, – рассказали в АФМ.

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Там продолжили, что адвокат не выполнил требования прибывших на место происшествия полицейских и препятствовал выполнению ими своих обязанностей.

Более того, при сотрудниках полиции в их машине накинулся на оперативника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу. Жансеитов с участием других адвокатов с целью воспрепятствования расследованию и создания ложного общественного мнения инсценировал ситуацию о якобы проводимой слежке за адвокатами, что не соответствовало действительности. Весь этот спектакль целенаправленно транслировался на одном из Telegram-каналов. Агентство по финансовому мониторингу

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Там отметили, что Жансеитов – бывший сотрудник полиции и прекрасно знает о последствиях рассекречивания оперативных мероприятий и личности негласного сотрудника.

Ранее аналогичный случай произошел в Нур-Султане, где Жансеитов также провоцировал сотрудников полиции, нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью. Учитывая его наглое и особо дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважения к общественному порядку и органам власти, Жансеитов задержан. В рамках расследования будет дана правовая оценка и другим его противоправным действиям, – резюмировали в АФМ.