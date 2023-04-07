Эксперты советуют инвесторам готовиться к резкому снижению корпоративных прибылей

Стратеги крупнейшего инвестиционного банка США Goldman Sachs считают, что в подавляющем большинстве отраслей рентабельность, скорее всего, снизится более чем на 200 базисных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Согласно аналитической записке Goldman Sachs, опубликованной на этой неделе, ожидается, что прибыль на акцию по фондовому индексу S&P 500 упадет на 7% в первом квартале по сравнению с годом ранее, что станет самым резким снижением с третьего квартала 2020 года.



Рынки приближаются к сезону отчетности за первый квартал.

"Ожидается, что о наибольшем снижении доходов сообщат компании секторов основных материалов (-32%) и здравоохранения (-20%). Акции компаний сферы услуг связи и информационных технологий (-16%) также объявят о резком снижении прибыли на акцию (-18% и -16%, соответственно). И это, несмотря на недавний рост цен на акции некоторых крупнейших компаний этих секторов", – говорится в примечании Goldman Sachs.

Есть только три отрасли, в которых, по прогнозам аналитиков банка, рентабельность в первом квартале увеличится. Ожидается, что энергетический и промышленный сектора покажут рост EPS (Earnings Per Share – прибыль на акцию) более чем на 11% в годовом исчислении, в то время как потребительские расходы предположительно вырастут более чем на 9% за тот же период времени.

"Поскольку маржа, по прогнозам, сократится на большую величину, чем в любом другом постпандемийном квартале, инвесторы сосредоточат внимание на том, каким компаниям удается сохранять маржу и какими средствами", – пишут аналитики.

В большинстве других секторов, скорее всего, маржа снизится более чем на 200 базисных пунктов.

По словам аналитиков, в преддверии сезона отчетности наблюдается "уникальный уровень неопределенности" из-за череды банковских банкротств в прошлом месяце. Полное влияние потрясений в банковском секторе не будет отражено в предстоящих отчетах о прибылях, поскольку потрясения начались в конце квартала, но неопределенность возрастает, и инвесторы будут сосредоточены на дальнейших действиях.

В заключение напомним, что гиганты финансового сектора, такие как Citigroup и JPMorgan, начнут сезон отчетности за первый квартал на следующей неделе в пятницу. 87% компаний, входящих в индекс S&P 500, отчитаются о финансовых результатах за первый квартал к 5 мая.