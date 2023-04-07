Эксперты советуют инвесторам готовиться к резкому снижению корпоративных прибылей
Согласно аналитической записке Goldman Sachs, опубликованной на этой неделе, ожидается, что прибыль на акцию по фондовому индексу S&P 500 упадет на 7% в первом квартале по сравнению с годом ранее, что станет самым резким снижением с третьего квартала 2020 года.
Рынки приближаются к сезону отчетности за первый квартал.
"Ожидается, что о наибольшем снижении доходов сообщат компании секторов основных материалов (-32%) и здравоохранения (-20%). Акции компаний сферы услуг связи и информационных технологий (-16%) также объявят о резком снижении прибыли на акцию (-18% и -16%, соответственно). И это, несмотря на недавний рост цен на акции некоторых крупнейших компаний этих секторов", – говорится в примечании Goldman Sachs.
Есть только три отрасли, в которых, по прогнозам аналитиков банка, рентабельность в первом квартале увеличится. Ожидается, что энергетический и промышленный сектора покажут рост EPS (Earnings Per Share – прибыль на акцию) более чем на 11% в годовом исчислении, в то время как потребительские расходы предположительно вырастут более чем на 9% за тот же период времени.
"Поскольку маржа, по прогнозам, сократится на большую величину, чем в любом другом постпандемийном квартале, инвесторы сосредоточат внимание на том, каким компаниям удается сохранять маржу и какими средствами", – пишут аналитики.
В большинстве других секторов, скорее всего, маржа снизится более чем на 200 базисных пунктов.
По словам аналитиков, в преддверии сезона отчетности наблюдается "уникальный уровень неопределенности" из-за череды банковских банкротств в прошлом месяце. Полное влияние потрясений в банковском секторе не будет отражено в предстоящих отчетах о прибылях, поскольку потрясения начались в конце квартала, но неопределенность возрастает, и инвесторы будут сосредоточены на дальнейших действиях.
В заключение напомним, что гиганты финансового сектора, такие как Citigroup и JPMorgan, начнут сезон отчетности за первый квартал на следующей неделе в пятницу. 87% компаний, входящих в индекс S&P 500, отчитаются о финансовых результатах за первый квартал к 5 мая.