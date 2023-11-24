Что означает снижение базовой ставки для казахстанцев

Национальный банк снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 15,75%. Что это снижение означает для казахстанцев – в материале Zakon.kz.

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п. п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. В октябре регулятор также снизил базовую ставку до 16%.

Для чего нужна базовая ставка?

Базовая или ключевая ставка – это некий ориентир для финансовой системы, который также имеет влияет на все экономические процессы. Это минимальная ставка, по которой банки второго уровня (все банки Казахстана, кроме Нацбанка) могут занимать деньги у центрального банка.

Что означает ее снижение или повышение для казахстанцев?

Согласно информации Нацбанка, изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

"Повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию". Национальный банк РК

Другими словами, чем ниже базовая ставка, тем дешевле становятся кредиты, как потребительские, так и ипотечные. Люди и бизнес начинают больше кредитоваться и тратить, увеличивается оборот денег.

К слову, ставки по депозитам при понижении ставки тоже становятся меньше, и граждане получают меньший доход от своих сбережений.

Увеличение базовой ставки приводит к удорожанию кредитов, что делает их менее привлекательными и получить их становится сложнее. Из-за дорогого кредитования замедляется и развитие бизнеса. Оборот денег становится меньше. Но именно этот механизм позволяет снизить темпы роста инфляции.

Позитивным моментом можно считать рост депозитных ставок. Сберегать деньги в банке при высокой базовой ставке становится выгоднее.

Решения по базовой ставке принимаются Комитетом по денежно-кредитной политике 8 раз в год согласно утвержденному графику принятия решения. Сегодняшнее решение по ставке было последним в этом году. Следующее заседание состоится 19 января 2024 года.

Ранее эксперты прокомментировали риски снижения базовой ставки.