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В ВКО группа подростков снимала на видео издевательства над сверстницей

полиция Фото: Zakon.kz
Подростки снимали на видео, как бьют девушку, а затем заставляют ее раздеться на камеру, обещая больше не бить, и снова бьют, сообщает Zakon.kz.

Кадры распространились через мессенджер WhatsApp и соцсети.

"События имели место более месяца назад - 1-2 марта. Данный факт зарегистрирован по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство" в ЕРДР Иртышского ОП УП города Усть-Каменогорска. В настоящее время проводится досудебное расследование", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП ВКО.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Видео содержит кадры жестокости (18+).


Отметим, что в январе в Алматинской области избили 12-летнего подростка. Во время школьной драки пятиклассник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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