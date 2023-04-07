В ВКО группа подростков снимала на видео издевательства над сверстницей
Фото: Zakon.kz
Подростки снимали на видео, как бьют девушку, а затем заставляют ее раздеться на камеру, обещая больше не бить, и снова бьют, сообщает Zakon.kz.
Кадры распространились через мессенджер WhatsApp и соцсети.
"События имели место более месяца назад - 1-2 марта. Данный факт зарегистрирован по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство" в ЕРДР Иртышского ОП УП города Усть-Каменогорска. В настоящее время проводится досудебное расследование", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП ВКО.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
Видео содержит кадры жестокости (18+).
Отметим, что в январе в Алматинской области избили 12-летнего подростка. Во время школьной драки пятиклассник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ