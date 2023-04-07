В ВКО группа подростков снимала на видео издевательства над сверстницей

Фото: Zakon.kz

Подростки снимали на видео, как бьют девушку, а затем заставляют ее раздеться на камеру, обещая больше не бить, и снова бьют, сообщает Zakon.kz.

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