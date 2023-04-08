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Редакцию регионального издания "заминировали"

Редакцию регионального издания "заминировали" Фото: Zakon.kz
Неизвестный сообщил о заложенном тротиле в офисе уральского издания "Мой город", сообщает Zakon.kz.

Звонок поступил в полицию, рассказала главный редактор портала. Сообщалось о ста килограммах тротила.

"Мне позвонили полицейские, сказали, что поступило сообщение о заложенной бомбе и попросили приехать в редакцию. Редакция занимает небольшое помещение в огромном здании, поэтому в том, что это ложное сообщения я была уверена". Анэль Кайнеденова, главный редактор издания

В департаменте полиции сообщили, что подозрительных предметов обнаружено не было.

"В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы ДП ЗКО на указанном объекте взрывных устройств, взрывчатых веществ и иных подозрительных предметов не обнаружено, эвакуация персонала не проводилась. В настоящее время идет поиск злоумышленников". Пресс-служба департамента полиции ЗКО


Седьмого апреля в Павлодаре "заминировали" школу №34. Сообщение поступило на электронный адрес учебного заведения.

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