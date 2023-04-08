Робот провел жеребьевку ЧМ по шахматам в Астане

Церемония открытия чемпионата мира по шахматам в Астане завершилась жеребьевкой, которую провели нетрадиционно — цвета фигур для первого матча выбрал робот, сообщает Zakon.kz.

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Седьмого апреля в Астане прошла церемония открытия чемпионата мира по шахматам. В начале мероприятия министр спорта Асхат Оралов зачитал поздравительное письмо от президента Токаева.

"Президент поздравил участников и гостей турнира с его началом и отметил важность этого события для всех любителей спорта. Также он выразил уверенность в том, что проведение чемпионата мира в столице даст импульс развитию шахмат в Казахстане. В заключение Касым-Жомарт Кемелевич поблагодарил Президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича, который также присутствовал на мероприятии". Асхат Оралов





Фото: Facebook/permalink

Как рассказал в своем аккаунте министр, церемония завершилась жеребьевкой к первой встрече турнира.

"К ней организаторы подошли нетрадиционно: цвет фигур, которыми шахматисты будут играть в первом матче, определил специальный робот". Асхат Оралов

Чемпионат мира по шахматам стартовал в Астане седьмого апреля. Мероприятие продлится до 1 мая, и в рамках чемпионата также состоится международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также детский турнир Future World Champions-2023 среди юношей и девушек до 14 лет. Данный этап определит кандидатов на участие в Финале детского Кубка Республики Казахстан-2023.