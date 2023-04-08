Димаш анонсировал новый клип

Выход нового видеоряда к песне "Together" популярный исполнитель анонсировал на своей страничке в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Димаш Кудайберген в аккаунте, выход клипа на новую песню запланирован на девятое апреля полдень по времени Астаны.





Димаш рассказал, что клип был снят совместно с братом Мансуром и младшей сестрой Раушан. "Я счастлив, что мы завершили работу полноценной композицией", – написал певец.

Непосредственно песня под названием "Together" ("Вместе") официально вышла меньше месяца назад, 22 марта. "Это послание любви и надежды в трудные времена, в которые мы живем". Так подписал творение сам Димаш.

О начале съемок клипа Димаш Кудайберген рассказал еще в начале января. Именно тогда началась работа над видео к песне. Первые кадры были сняты шестого января.