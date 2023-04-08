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За распространение видео с избиением девушки-подростка в ТЦ Усть-Каменогорска привлекут автора

За распространение видео с избиением девушки-подростка в ТЦ Усть-Каменогорска привлекут автора Фото: Zakon.kz
Полицейские расследуют дело об избиение студентки колледжа и параллельно ищут тех, кто распространил видео с издевательствами в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В полиции Усть-Каменогорска завели уголовное дело по факту распространения видео, на кадрах которого подростки избивают сверстницу и заставляют ее раздеться перед камерой, передает Yk-news.

"По факту незаконного распространения этих материалов возбуждено уголовное дело. В рамках этого уголовного дела будут установлены все причастные лица и привлечены к уголовной ответственности". Айгерим Бейсембаева, старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы, майор полиции

Это уже второе уголовное дело, которое начали расследовать в полиции Усть-Каменогорска после происшествия. Первое расследование начато по статье "Хулиганство" (часть 2 статьи 293 УК РК).

"Фигурантами стали восемь подростков. Пятеро – студенты различных колледжей и три ученицы различных школ, которые на протяжении нескольких дней преследовали и избивали потерпевшую под видеозапись, которой её запугивали". Сауле Губашева прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО

Видео с избиением и издевательствами подростков над сверстницей распространилось в мессенджерах в первых числах апреля. Однако позднее стало известно, что факт произошел месяцем ранее, в одном из торговых центров Усть-Каменогорска.

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