Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в спорт

спорт, тренировка Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он занимается на беговой дорожке, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Подписчиков заинтриговала подпись к видео. 

"Должен быть готов к июлю. Не ММА", – подписал публикацию Нурмагомедов.

Последний поединок Хабиб провел в октябре 2020 года. Тогда он победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры.

9 декабря 2022 года Хабиб подарил маленькому казахстанцу, спасшему детей из проруби, свою книгу.

Читайте также

Геннадий Головкин отмечает день рождения

Робот провел жеребьевку ЧМ по шахматам в Астане

Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике может лишиться "золота"

Ирина Лукичева
Нурмагомедов Хабиб
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
привычки, советы
Названы три привычки, которые продлевают жизнь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления