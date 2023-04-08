Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в спорт

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он занимается на беговой дорожке, сообщает Zakon.kz.

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Подписчиков заинтриговала подпись к видео.

"Должен быть готов к июлю. Не ММА", – подписал публикацию Нурмагомедов.

Последний поединок Хабиб провел в октябре 2020 года. Тогда он победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры.

9 декабря 2022 года Хабиб подарил маленькому казахстанцу, спасшему детей из проруби, свою книгу.