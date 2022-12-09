Хабиб подарил маленькому казахстанцу, спасшему детей из проруби, свою книгу

Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov

Член Зала Славы и экс-чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов сделал подарок маленькому казахстанцу, спасшему друзей из проруби, сообщает Zakon.kz.

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