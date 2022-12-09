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Хабиб подарил маленькому казахстанцу, спасшему детей из проруби, свою книгу

Подарил книгу мальчику Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Член Зала Славы и экс-чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов сделал подарок маленькому казахстанцу, спасшему друзей из проруби, сообщает Zakon.kz.

Хабиб прибыл в Атырау как почетный гость на турнир Batyr Ball. Ему показали видео, на котором 8-летний Динмухаммед Серикулы с риском для жизни спас двух тонущих детей.


"Большой молодец. В одежде, в холодной воде. Это было сложно психологически – остаться там", – отозвался о поступке мальчика знаменитый боец.

Хабиб Нурмагомедов передал юному герою свою книгу.

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