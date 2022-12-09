Хабиб подарил маленькому казахстанцу, спасшему детей из проруби, свою книгу
Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Член Зала Славы и экс-чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов сделал подарок маленькому казахстанцу, спасшему друзей из проруби, сообщает Zakon.kz.
Хабиб прибыл в Атырау как почетный гость на турнир Batyr Ball. Ему показали видео, на котором 8-летний Динмухаммед Серикулы с риском для жизни спас двух тонущих детей.
"Большой молодец. В одежде, в холодной воде. Это было сложно психологически – остаться там", – отозвался о поступке мальчика знаменитый боец.
Хабиб Нурмагомедов передал юному герою свою книгу.
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