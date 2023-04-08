В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам

В столице Таджикистана была проведена церемония возложения цветов к памятнику воинам-казахстанцам, погибшим 7 апреля 1995 года во время исполнения воинского долга на таджикско-афганской границе при охране внешних границ СНГ, сообщает Zakon.kz.

В церемонии присутствовали посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов, представители иностранных дипломатических миссий, ветераны пограничной службы, союза ветеранов-интернационалистов, действующие военнослужащие Таджикистана и представители СМИ.

Участники мероприятия отметили, что воины-казахстанцы отдали свои жизни в исполнение воинского долга, оставаясь верными воинской присяге, и их подвиг всегда будет жить в памяти тех, кого они защищали.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Монумент был открыт 15 декабря 2007 года при поддержке посольства Казахстана в Таджикистане, Министерства обороны и Национальной гвардии РК и отреставрирован и обновлен в 2021 году при участии других общественных организаций.