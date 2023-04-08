В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам
В церемонии присутствовали посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов, представители иностранных дипломатических миссий, ветераны пограничной службы, союза ветеранов-интернационалистов, действующие военнослужащие Таджикистана и представители СМИ.
Участники мероприятия отметили, что воины-казахстанцы отдали свои жизни в исполнение воинского долга, оставаясь верными воинской присяге, и их подвиг всегда будет жить в памяти тех, кого они защищали.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Монумент был открыт 15 декабря 2007 года при поддержке посольства Казахстана в Таджикистане, Министерства обороны и Национальной гвардии РК и отреставрирован и обновлен в 2021 году при участии других общественных организаций.