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В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам

В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам Фото: gov.kz
В столице Таджикистана была проведена церемония возложения цветов к памятнику воинам-казахстанцам, погибшим 7 апреля 1995 года во время исполнения воинского долга на таджикско-афганской границе при охране внешних границ СНГ, сообщает Zakon.kz.

В церемонии присутствовали посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов, представители иностранных дипломатических миссий, ветераны пограничной службы, союза ветеранов-интернационалистов, действующие военнослужащие Таджикистана и представители СМИ.

Участники мероприятия отметили, что воины-казахстанцы отдали свои жизни в исполнение воинского долга, оставаясь верными воинской присяге, и их подвиг всегда будет жить в памяти тех, кого они защищали.

В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам

Фото: gov.kz

В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам

Фото: gov.kz

Монумент был открыт 15 декабря 2007 года при поддержке посольства Казахстана в Таджикистане, Министерства обороны и Национальной гвардии РК и отреставрирован и обновлен в 2021 году при участии других общественных организаций.

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