В Уральске прошла экологическая акция "Акжайык – тазалык мекені"

Экологическая акция была организована в рамках санитарно-экологического месячника по уборке, озеленению и благоустройству территории города Уральска, сообщает Zakon.kz.

Главная ее цель – повышение экологической культуры среди населения региона и молодежи, поддержка проектов экоактивистов, забота о родном крае, направленная на охрану окружающей среды. В акции приняли участие около тысячи молодых людей, среди них представители молодежных организаций Западно-Казахстанской области, бойцы отрядов "Жасыл Ел" и студенческих строительных трудовых отрядов, волонтерские организации, активная молодежь города, студенты вузов и колледжей. Вместе с акимом области Нариманом Турегалиевым молодые люди посадили свыше 300 саженцев в новом 10 микрорайоне города, напротив детского сада №48 "Мұрагер".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Сегодня каждый из участников акции внес свой посильный вклад в улучшение экологической ситуации Уральска и всей области. Одна из основных задач государства – рациональное использование имеющихся ресурсов в интересах не только человека, но и природы. Радует, что молодое поколение осознает важность данной работы и делает все необходимое, чтобы сохранить и приумножить природные богатства нашей Родины", – отметил аким области.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении масштабного озеленения страны разработан региональный план создания зеленых зон в населенных пунктах на 2021-2025 годы. Сказать, сколько деревьев приживется после весенней посадки, точно нельзя, но известно, что больше одного миллиона саженцев будут высажены в ближайшие годы в регионе. По данным лесхозов, посадка деревьев охватит 355,8 гектара земли.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

При выборе зеленых насаждений для озеленения города учитывались климатические особенности деревьев, наиболее подходящих к местному климату. Среди них: тополь, рябина, сирень и другие, которые благотворно влияют на здоровье человека. Саженцы были приобретены у местных предпринимателей.

"В настоящее время субботник по высадке деревьев проходит в нескольких местах по городу: озеленяем скверы по ул. Кунаева, ул. Айтиева, п. Зачаганске и с. Круглоозерное. Всего будет высажено свыше 500 деревьев и кустарников. В следующую субботу также будет осуществляться посадка деревьев. Таким образом, "зеленым" поясом будут охвачены все скверы города, разделительные "островки" на дорогах, парковые зоны", – подчеркнул руководитель отдела ЖКХ г. Уральска Азамат Халелов.

Молодежь активно откликнулась на экологический призыв. К точке сбора приехали несколько автобусов со студентами, волонтерами. Несмотря на довольно прохладную погоду, работа на участках кипела. Буквально в течение часа саженцы деревьев уже красовались на новом месте, где через несколько лет будут радовать горожан своей зеленью и чистым воздухом.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Стараемся никогда не оставаться в стороне от таких, я считаю, важных мероприятий, символизирующих любовь к природе и заботу об окружающей среде. Весна – пора обновления. Неравнодушные люди выходят на уборку сел и городов, очистку рек и озер от накопившегося мусора, устраивают самые разные экологические акции. Сейчас экокультура жителей постепенно повышается. Своим примером мы призываем всех жителей города принимать участие в субботниках, решать экологические проблемы общества, популяризировать бережное отношение к родному краю", – сказала студентка 4 курса ЗКУ им. Махамбета Утемисова, слушатель Школы государственной службы "Жаңа талап" Арайлым Бектемирова.