Жители Уральска вышли на озеленение города в рамках акции "Таза Қазақстан"

В рамках республиканского экологического проекта "Таза Қазақстан" в городе Уральск состоялась масштабная акция по озеленению территории, сообщает Zakon.kz.

На участке городского парка культуры и отдыха, прилегающем к берегу реки Шаган, были высажены 50 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев.

В мероприятии приняли участие более 50 человек: представители местных исполнительных органов, волонтеры, студенческая молодежь и сотрудники различных организаций. С раннего утра участники акции занимались санитарной очисткой территории – убирали опавшую листву, собирали бытовой мусор, приводили в порядок клумбы, скамейки и аллеи. Завершающим этапом стало высаживание новых деревьев.

Фото: акимат Уральска

По словам заместителя акима Западно-Казахстанской области Калияра Айтмухамбетова, в текущем году в рамках проекта "Таза Қазақстан" только в Уральске планируется высадить порядка 18 тысяч деревьев. Особое внимание уделяется общественным пространствам, детским и спортивным площадкам, а также зеленым зонам вдоль водоемов.

Фото: акимат Уральска

Субботники и посадка деревьев в этот день прошли сразу на 21 городской локации. Подобные мероприятия состоялись также в других районах области.

Как отметил аким города Уральска Мурат Байменов, значительная часть деревьев в городском парке была высажена более ста лет назад. Поэтому регулярное озеленение и обновление зеленых насаждений является важной и своевременной мерой.

Фото: акимат Уральска

Цель проводимой акции – не только благоустройство территории, но и формирование у населения культуры бережного отношения к окружающей среде и общественным пространствам.

Жители города выразили благодарность организаторам и участникам. По их словам, парк заметно преобразился, а сама акция прошла в атмосфере единства и общего дела. Музыкальное сопровождение, свежий воздух и командный настрой сделали субботник по-настоящему теплым и запоминающимся событием.

Организаторы заверили, что работы по озеленению и благоустройству продолжатся, и пригласили всех неравнодушных жителей присоединяться к будущим экологическим мероприятиям в городе и области.