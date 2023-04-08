Ауызашар от имени президента страны прошел в мечети "Халифа Алтай" ВКО

Накануне в Акорде, а также в регионах страны был проведен ауызашар от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства неоднократно отмечал, что ислам пропагандирует идеи мира и гуманизма. ... Мы должны помнить слова великого мыслителя Абая Кунанбаева, который, соблюдая ценности ислама, уважал другие религии и призывал все человечество "любить каждого, как родного брата". "Без науки нет жизни ни на том, ни на этом свете. Без нее ничего не стоят ни молитвы ваши, ни посты, ни паломничества", – говорил Абай. Только совмещая духовность и нравственность с наукой и знаниями, мы сможем укрепить межэтническое и межконфессиональное единство и взаимопонимание. Пусть каждый день священного поста приносит вам и вашим близким милость и благословение. Пусть сбываются все ваши добрые надежды и устремления", – сказал в ходе мероприятия аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Фото: пресс-центр ВКО

Перед ауызашаром приглашенные посетили единственный в Казахстане Музей исламской культуры в мечети. Здесь собраны уникальные книги, рукописи и экспонаты. Оснащен музей современными IT-технологиями.

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что ауызашар от имени президента страны был организован во всех регионах Казахстана.

В этом году священный для мусульман всего мира месяц Рамазан продлится 29 дней – с 23 марта по 20 апреля. "Ночь предопределения" ожидается с 17 на 18 апреля. Ораза айт начнется 21 апреля.