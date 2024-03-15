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От имени Токаева для участников Национального курултая провели ауызашар

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 21:34 Фото: Акорда
От имени главы государства Касым-Жомарта Токаева был проведен ауызашар для участников Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент поздравил всех собравшихся со священным месяцем Рамазан и выразил благодарность за их активное участие в работе Национального курултая. Он также отметил, что нынешнее заседание, совпавшее с праздником Ораза, имеет особую значимость.

"Все мусульмане с большим нетерпением ждут месяца Рамазан, а с его наступлением совершают молитвы и обращаются с самыми заветными пожеланиями. Люди нравственно совершенствуются и духовно очищаются. Они помогают нуждающимся, совершают другие праведные дела, которые идут во благо каждого человека и каждой семьи. Все это способствует укреплению сплоченности нашего народа", – считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ислам является неотъемлемой частью национальной культуры и призывает людей быть добрыми, честными, образованными и трудолюбивыми.

"Эти благородные качества ярко проявляются в традициях нашего народа. Вы знаете, что я не раз говорил о необходимости формирования нового качества нации. Об этом я вновь сказал и во время сегодняшнего Курултая. Каждый гражданин нашей страны должен по-настоящему воплощать в себе качества "Адал азамат" – ответственного гражданина. Нам необходимо прививать правильные ценности молодому поколению", – заявил президент.

Как убежден глава государства, для превращения в прогрессивную страну важно, чтобы поведение, поступки, помыслы и намерения наших граждан соответствовали этим принципам. Поэтому крайне важно разъяснять молодым людям необходимость достижения успеха честным трудом и передавать им жизненный опыт старшего поколения.

Ранее были опубликованы основные тезисы выступления Токаева в Атырау.

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