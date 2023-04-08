Мужчина порезал бывшую жену, его разыскивают в ЗКО

Фото: ДП ЗКО

33-летний мужчина нанес множественные ножевые ранения бывшей 28-летней супруге, находясь около кафе. После этого он скрылся с места преступления. Инцидент произошел 8 апреля в 01:40 в поселке Переметное района Байтерек, рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая жива. Ее госпитализировали в Центральную районную больницу района Байтерек. Подозреваемый находится в розыске. Фото: ДП ЗКО "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого. На розыск и установление подозреваемого задействованы все силы и средства полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство", – рассказали в ДП ЗКО. 6 октября 2022 года в Актюбинской области директор сельской школы порезал жену и дочь. Что стало причиной жестокой расправы, пока неизвестно.

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