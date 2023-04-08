Конституционный суд по обращению президента проверил ряд правовых актов

Конституционный суд по обращению президента рассмотрел на соответствие Конституции нормативные правовые акты, принятые Парламентом, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд по обращению президента от 29 марта проверил конституционность принятых Парламентом 16 марта нормативно-правовых актов, представленных на подпись главе государства:

Социального кодекса;

Конституционного закона "О внесении изменений в некоторые конституционные законы";

Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения";

Закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях";

Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы по вопросам административной реформы";

Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам административной реформы".

С полным текстом постановлений можно ознакомиться здесь и здесь.