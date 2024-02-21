Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Могут ли казахстанцы обратиться в Конституционный суд за разъяснением положений правовых актов

Могут ли казахстанцы обратиться в Конституционный суд за разъяснением положений правовых актов Фото: akorda.kz
Может ли казахстанец обратиться в Конституционный суд за разъяснением положений правовых актов и получением толкования норм Конституции? На этот вопрос ответили в Конституционном суде, сообщает Zakon.kz.

"Нет. Гражданин может обратиться в Конституционный суд исключительно по вопросу проверки конституционности отдельной нормы правового акта, примененной в отношении него судом общей юрисдикции", - говорится в ответе.

За разъяснением норм правовых актов любой казахстанец может обратиться в уполномоченные государственные органы, осуществляющие регулирование и управление в определенной сфере деятельности.

Кроме этого, закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" предусматривает, что каждый гражданин может обратиться за правовой консультацией к адвокатам, юридическим консультантам и другим лицам, оказывающим юридическую помощь.

Что касается официального толкования норм Конституции, то только президент, председатели Сената и Мажилиса, депутаты Парламента (не менее одной пятой от их общего числа), премьер-министр и генеральный прокурор имеют право обратиться в Конституционный суд с соответствующим запросом (ст.72 Конституции).

Ранее мы рассказали, что в Казахстане хотят училить ответственность госорганов за незаконное ограничение права на доступ к информации.

Читайте также

Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта
Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта
закон о защите прав детей, Динара Закиева
Детский омбудсмен разъяснила, что изменится после принятия нового закона о семейно-бытовом насилии
В Казахстане утвердили опознавательные знаки судов Погранслужбы
В Казахстане утвердили опознавательные знаки для судов Пограничной службы
Лариса Черненко
Конституционный суд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: