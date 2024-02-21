Могут ли казахстанцы обратиться в Конституционный суд за разъяснением положений правовых актов
"Нет. Гражданин может обратиться в Конституционный суд исключительно по вопросу проверки конституционности отдельной нормы правового акта, примененной в отношении него судом общей юрисдикции", - говорится в ответе.
За разъяснением норм правовых актов любой казахстанец может обратиться в уполномоченные государственные органы, осуществляющие регулирование и управление в определенной сфере деятельности.
Кроме этого, закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" предусматривает, что каждый гражданин может обратиться за правовой консультацией к адвокатам, юридическим консультантам и другим лицам, оказывающим юридическую помощь.
Что касается официального толкования норм Конституции, то только президент, председатели Сената и Мажилиса, депутаты Парламента (не менее одной пятой от их общего числа), премьер-министр и генеральный прокурор имеют право обратиться в Конституционный суд с соответствующим запросом (ст.72 Конституции).
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