Автобус в Шымкенте сбил шесть человек – четверо погибли
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Пассажирский автобус в Шымкенте выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где сбил шесть человек, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 8 апреля около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро", передает Telegram-канал POLISIA.KZ.
Говорится, что за рулем автобуса никого не было.
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Еще двое пострадавших находятся в больнице.
По приезду на место следственно-оперативная группа ДП города Шымкент установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов.
В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса.
Водитель водворен в ИВС.
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