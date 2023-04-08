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Глава МВФ предрекла скорый "бум" из-за проблем в мировой экономике

Предрекла скорый "бум" из-за проблем в мировой экономике Фото: Facebook/International Monetary Fund
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что банковская и небанковская финансовые системы находятся в уязвимом положении в связи с попытками мировых центробанков бороться с инфляцией, сообщает Zakon.kz.

Среди последствий она в первую очередь выделила финансовую нестабильность и снижение темпов экономического роста, исключив при этом угрозу повторения финансового кризиса, соизмеримого с тем, который произошел в 2008 году. Запись разговора Георгиевой с журналистом перед ежегодными весенними встречами МВФ и Всемирного банка опубликовал фонд на платформе YouTube.

"Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей, — заявила Кристалина Георгиева. — Что-то должно сделать бум".

По словам Георгиевой, несмотря на то, что на сегодняшний день банковская и небанковская системы стали прозрачнее, это не исключает уязвимости.

Ранее директор-распорядитель МВФ заявила, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%.

1 января 2023 года Кристалина Георгиева уже заявляла, что для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым, и половина стран Европейского союза (ЕС) может скатиться в рецессию.

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