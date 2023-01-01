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В МВФ заявили, что половина стран ЕС в 2023 году окажется в рецессии

В МВФ заявили, что половина стран ЕС в 2023 году окажется в рецессии Фото: pixabay
Для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым, и половина стран Европейского союза (ЕС) может скатиться в рецессию, заявили в МВФ, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью каналу CBS сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, в дальнейшем энергетическая ситуация будет только ухудшаться.

Глава МВФ считает, что год будет сложным для мировой экономики, так как темпы роста США, ЕС и Китая замедляются одновременно.

Георгиева отметила, что европейские страны очень сильно пострадали из-за ситуации в Украине.

"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от (поставок энергоресурсов. — Прим. ред.) из России наступит. Это случится". Глава МВФ Кристалина Георгиева

Ранее стало известно, что Британия прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января.

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