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Скончалась мать президента Туркменистана

Скончалась мать президента Туркменистана Фото: turkmenistan.gov.tm
Скончалась Огулабат Бердымухамедова, мать национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента республики Сердара Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Государственное информационное агентство Туркменистана.

"В священный месяц Рамадан на 86-м году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой", — сказано в сообщении, где также говорится о ее заслугах "в обогащении национального достояния, поддержании преемственности исконных традиций народа, сохранении и передаче последующим поколениям знаний об искусстве рукоделия, в котором она достигла высокого уровня мастерства".

Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гёкдепинского этрапа.

Ее жизнь, подчеркивает агентство, стала примером верности народу и семейному очагу, воспитания молодого поколения на основе благородных качеств, любви, трепетной заботы о сохранении и продолжении национальных традиций и искусства.

"Да упокоится ее душа в раю, да примет Всевышний её в свою обитель!", – говорится в тексте сообщения.

В мае прошлого года матери Сердара Бердымухамедова Огулгерек Бердымухамедовой присвоили звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана" за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества. Решение принял президент страны.

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