Видео наезда неуправляемого автобуса на людей в Шымкенте появилось в Сети (18+)

Опубликованы кадры момента, как автобус без водителя наехал на стоящих на остановке людей, сообщает Zakon.kz.

Наезд автобуса на стоящих на остановке людей случился вечером восьмого апреля. Шесть человек попали под колеса автотранспорта, которым никто не управлял. В результате погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в больнице.

Кадры видео опубликовал телеграм-канал Otyrar. Камеры запечатлели момент наезда.

Сообщается, что водитель автобуса оставил транспорт на конечной, поставив на тормоз, станции и вышел. Автобус поехал самопроизвольно и набрал серьезную скорость.На остановки у ТЦ "Метро" он сбил шесть человек.

