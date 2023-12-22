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Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в Алматы

Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в Алматы Фото: Zakon.kz
Полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен наезд автобуса на толпу людей в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что люди стоят вдоль дороги, некоторые готовятся перейти дорогу, в то время как в них на полной скорости врезается автобус. Сначала он протаранил микроавтобус, а затем людей, которые стояли на остановке. 


"22 декабря в 18 часов 15 минут пассажир автобуса 47-го маршрута в ходе конфликта ударил водителя – она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус врезался в людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя машинами. В результате три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы", – сообщили в ДП Алматы.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по ст.293 УК РК (хулиганство) и по ст.351, ч.3 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По этой статье ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП.

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек. 

Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановке, есть 15-летний подросток. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

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