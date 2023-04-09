Несколько казахстанских футбольных клубов оштрафовали за поведение зрителей на матчах

Контрольно-дисциплинарный комитет казахстанской федерации футбола оштрафовал футбольные клубы "Актобе", "Жетису" и "Каспий" за неподобающее поведение болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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Восьмого апреля состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Казахстана. На совете рассмотрели нарушения, которые случились в ходе матчей казахстанских команд. К ответственности за поведение болельщиков привлекли сразу три клуба.

За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Жетысу" наложить штраф в размере 100 МРП (345 тысяч тенге).

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в использовании пиротехнических средств (файер) во время матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП (345 тысяч тенге).

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выбросе посторонних предметов во вратаря команды "Рахмет" во время матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на МФК "Каспий" наложить штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Все клубы обязаны погасить штрафы до шестого мая, отмечают в пресс-служба федерации.

Казахстанская сборная в рамках отбора на Евро-2024 проведет игру в итальянской Парме. Матч пройдет 16 июня против сборной Сан-Марино.