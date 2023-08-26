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Два футбольных клуба оштрафовали за поведение болельщиков на матче

Два футбольных клуба оштрафовали за поведение болельщиков на матче Фото: pixabay
Казахстанская федерация футбола наложила штрафы на клубы "Атырау" и "Каспий" за неподобающее поведение болельщиков во время матчей, сообщает Zakon.kz.

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Во время очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана были рассмотрены все нарушения, которые допустили команды за прошедший период.

К ответственности за поведение болельщиков привлекли руководство футбольных клубов "Атырау" и "Каспий". Об этом пишет пресс-служба федерации.

Так, болельщики "Каспия" во время игры с "Кызылжаром" материли официальных лиц встречи. Кроме того, во время игры на поле летели пластиковые бутылки, крышки и рулоны туалетной бумаги. По окончании матча болельщики выбежали на поле, что тоже запрещено. За неподобающее поведение фанатов руководство клуба заплатит штраф в 150 МРП, 517 500 тенге.

Фанаты "Атырау" во время встречи с "Академия Оңтүстік" скандировали нецензурные речевки в адрес соперников. Это привело к штрафу в размере 22 МРП, 75 900 тенге.

В ходе предыдущего заседания члены Контрольно-дисциплинарного комитета привлекли к ответственности четыре команды. Штрафы наложили за неподобающее поведение болельщиков и игроков.

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