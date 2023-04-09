В Жанаозене оштрафовали работодателя, который не выплатил зарплату на сумму 24 млн тенге

Фото: Zakon.kz

В городе Жанаозен прокуратура провела проверку компании ECSAD на соблюдение трудового законодательства и выявила нарушения. В частности, 62 работникам не была выплачена зарплата за декабрь 2022 года и февраль текущего года на общую сумму более 24 млн. тенге, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: