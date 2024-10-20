В ВКО выплатили зарплату работникам предприятия только после вмешательства прокуратуры

Фото: Zakon.kz

Прокуратура района Самар ВКО выявила, что КГП "Самар" нарушило требования Трудового кодекса. За август оно не выплатило 37 работникам зарплату на общую сумму 4,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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