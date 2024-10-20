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В ВКО выплатили зарплату работникам предприятия только после вмешательства прокуратуры

Тенге, деньги, расчет, аудит, кредит, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 07:19 Фото: Zakon.kz
Прокуратура района Самар ВКО выявила, что КГП "Самар" нарушило требования Трудового кодекса. За август оно не выплатило 37 работникам зарплату на общую сумму 4,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

1 октября 2024 года вышеуказанный долг перед работниками погашен в полном объеме.

За несвоевременную выплату заработной платы предприятие привлекли к административной ответственности по ст.87 КоАП в виде штрафа в размере 60 МРП в сумме 221 520 тенге.

Ранее появилась информация, что в Департаменте полиции Алматинской области сменили руководство.

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