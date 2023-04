Лионель Месси превзошел Роналду по количеству голов за европейские клубы

В матче 30-го тура Лиги 1 против "Ниццы" нападающий "ПСЖ" забил свой 702-й официальный гол за европейские клубы, что превзошло результаты Криштиану Роналду.

📈 Messi sneaks past Cristiano Ronaldo's goal total in European club football, and is just 1 away from equalling his all time Top 5 Leagues record! ✨



European Club Goals

🇦🇷 Messi 702 ⬆️

🇵🇹 Ronaldo 701



Top 5 League Goals

🇵🇹 Ronaldo 495

🇦🇷 Messi 494 pic.twitter.com/PwvdNN9LLC