Женис Касымбек: Объем инвестиций вырос на 20%

Аким Астаны Женис Касымбек в интервью телеканалу Atameken business подробно рассказал об инвестиционном климате города, сообщает Zakon.kz.

"Инвестиционный климат в столице неплохой. К примеру, в 2021 году объем инвестиций в город составил 1 триллион 200 млрд тенге. В прошлом году было 1,5 триллиона тенге. А в этом году по итогам первого квартала объем инвестиций в город вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Инвесторы работают с городом, они доверяют принятым законам, инвестиционному климату", – сказал Женис Касымбек.

В ходе беседы он отметил, что объем инвестиций в медицину, образование увеличился в 10 раз.





"26 процентов инвестиций отведено на строительство, остальное – на производство и другие отрасли. Радует, что сейчас инвестиции в здравоохранение и образование увеличиваются в 10 раз по сравнению с предыдущими годами", – сказал аким города.