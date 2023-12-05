Женис Касымбек обратился к астанчанам

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 5 декабря 2023 года, обратился к жителям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой, сообщает Zakon.kz.

Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дорогие жители столицы! С учетом погодных условий коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. Из-за ночного дождя образовался гололед. Коммунальщики еще ночью приступили к просыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью". Женис Касымбек

Градоначальник "во избежание травм" попросил:

пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу,

воздержаться от выхода на улицу, автовладельцам быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.

"Усилена работа травматологических пунктов. Районным акиматам и ОСИ/КСК поручено просыпать дворовые и общественные территории инертным материалом". Женис Касымбек

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в Астане 5 декабря 2023 года перекрывают трассы и переводят школьников первой смены на дистанционный формат обучения. Подробности здесь.

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О том, как коммунальщики борются с непогодой в столице, можете узнать по ссылке.