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Женис Касымбек обратился к астанчанам

Женис Касымбек обратился к астанчанам Фото: primeminister.kz, Instagram/jenis_qasymbek
Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 5 декабря 2023 года, обратился к жителям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой, сообщает Zakon.kz.

Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дорогие жители столицы! С учетом погодных условий коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. Из-за ночного дождя образовался гололед. Коммунальщики еще ночью приступили к просыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью".Женис Касымбек

Градоначальник "во избежание травм" попросил:

  • пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу,
  • автовладельцам быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.
"Усилена работа травматологических пунктов. Районным акиматам и ОСИ/КСК поручено просыпать дворовые и общественные территории инертным материалом".Женис Касымбек

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в Астане 5 декабря 2023 года перекрывают трассы и переводят школьников первой смены на дистанционный формат обучения. Подробности здесь.

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О том, как коммунальщики борются с непогодой в столице, можете узнать по ссылке.

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Динара Халдарова
Астана Касымбек Женис
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