Скончалась актриса дубляжа Елена Шульман

9 апреля на 53-м году ушла из жизни известная актриса дубляжа Елена Шульман, сообщает Zakon.kz.

По информации российских СМИ, Елена Шульман ушла из жизни сегодня ранним утром после серьезной аварии.

За время своей карьеры она успела озвучить около 700 фильмов. Некоторые из ее наиболее известных работ включают озвучивание героинь в таких мультфильмах, как "Король Лев", "Красавица и чудовище", "Холодное сердце", "Русалочка", "Мулан" и другие. Она также озвучивала персонажей в фильмах и сериалах, таких как Веспер Линд в "Казино Рояль" и Мэри Джейн в "Человеке-пауке".