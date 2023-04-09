Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скончалась актриса дубляжа Елена Шульман

Скончалась актриса дубляжа Елена Шульман Фото: luntik.fandom.com
9 апреля на 53-м году ушла из жизни известная актриса дубляжа Елена Шульман, сообщает Zakon.kz.

По информации российских СМИ, Елена Шульман ушла из жизни сегодня ранним утром после серьезной аварии.

За время своей карьеры она успела озвучить около 700 фильмов. Некоторые из ее наиболее известных работ включают озвучивание героинь в таких мультфильмах, как "Король Лев", "Красавица и чудовище", "Холодное сердце", "Русалочка", "Мулан" и другие. Она также озвучивала персонажей в фильмах и сериалах, таких как Веспер Линд в "Казино Рояль" и Мэри Джейн в "Человеке-пауке".

Читайте также

Баян Алагузова призналась, кто из дочерей ее любимица

Джиган публично извинился перед женой

Николас Кейдж спилил зубы ради роли графа Дракулы

Мухит Турсынали
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
привычки, советы
Названы три привычки, которые продлевают жизнь
Видео наезда неуправляемого автобуса на людей в Шымкенте появилось в Сети (18+)
Видео наезда неуправляемого автобуса на людей в Шымкенте появилось в Сети (18+)
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления