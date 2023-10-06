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Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков Фото: pxhere
6 октября скончался известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков на 77 году жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, предварительная причина – сердечный приступ.

За свою карьеру с его помощью были озвучены легендарная "Догма", "Кокаин" с Джонни Деппом, "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Евротур", "Фредди против Джейсона", мультик "Полярный экспресс" и сотня других картин.

Также Максаков играл в фильмах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник".

27 августа 2023 года умер известный советский режиссер и супруг народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов. Ему было 89 лет. 

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