Туман, гроза и сильный ветер ожидаются в нескольких областях Казахстана в понедельник

Синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на 10 апреля. По прогнозам специалистов, на западе и севере страны ожидается туман, а в южных областях – сильные осадки и ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на 10 апреля

Большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди, на юге в горных районах временами сильный дождь, ночью на севере в Акмолинской области пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на севере, в центре, востоке РК ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – гроза, в Жамбылской области – град.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

В Жамбылской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью в центре, в горных районах Жетысуской области, на поверхности почвы на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки -3 градуса.

Штормовое предупреждение на 10 апреля

В юго-западной части Западно-Казахстанской области прогнозируется туман, а ночью на северо-западе и севере области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. В городе Уральске ночью также прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов.

На юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза, на северо-западе области – туман.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается гроза, ветер северо-западный или северный днем 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидается гроза.

В северной и восточной частях Жетысуской области ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Ночью в центре и в горных районах области сохранятся заморозки на поверхности почвы до -3 градусов.

В городе Талдыкоргане днем также ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, ночью температура может опуститься от -1 до -3 градусов.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, временами возможна гроза на большей части области, в горных и предгорных районах – град. Ветер юго-западный, ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах области скорость ветра составит 15-20 м/с, днем на большей части области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В городе Шымкенте утром и днем ожидается сильный дождь, временами возможны гроза и град. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с, а днем временами до 23 м/с.

В городе Туркестане ожидается гроза, ветер юго-западный с порывами до 15-23 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ночью туман. Днем на большей части области ветер юго-западный, западный со скоростью 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха днем от +9 до +14°С.

В городе Петропавловске ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. Температура воздуха днем +10+12°С.

