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Фанаты футбольных клубов "Ордабасы" и "Актобе" устроили массовую драку в Шымкенте

Более 20 футбольных болельщиков в Шымкенте доставили в полицию Фото: скриншот видео
Болельщики футбольного клуба "Ордабасы" подрались с болельщиками "Актобе" возле одного кафе в Шымкенте. На место выехала полиция и задержала участников драки, сообщает Zakon.kz.

На пульт "102" Енбекшинского РУП поступило сообщение о том, что возле кафе "Прага" по улице Уалиханова дерутся мужчины.

"На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что потасовка произошла между болельщиками футбольных команд "Ордабасы" и "Актобе".ДП г. Шымкента

В данное время в Управление полиции доставлены 20 человек. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Футбольный матч Казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" – "Актобе" начнется 9 апреля в 21:00 по местному времени.

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