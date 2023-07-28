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Футбольные фанаты устроили драку перед матчем "Ордабасы" – "Легия"

Фанаты подрались перед матчем "Ордабасы" с "Легией" в Шымкенте Фото: Instagram/fc__ordabasy
Накануне состоялись поединки второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Перед матчем в Шымкенте между "Ордабасы" и польской "Легией" произошла стычка болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел до начала матча, когда польские фанаты подходили к стадиону Кажымукана Мунайтпасова, где должна была пройти запланированная встреча Лиги конференции УЕФА. В Шымкент прибыли примерно 150 польских болельщиков. По неизвестным причинам некоторые из них вступили в потасовку с местными фанатами возле стадиона.

Судя по видеозаписи происшествия, польские фанаты более организованно шли к арене. Можно предположить, что у них больше опыта участия в таких стычках, и поляки были заранее готовы к конфликту с местными болельщиками в Шымкенте. 

Сам матч между "Ордабасы" и "Легией" завершился вничью – 2:2, при этом хозяева поля вели по ходу встречи со счетом 2:0.


Однако во втором тайме поляки собрались и сумели уйти от поражения, отыграв два гола. Ответная игра пройдет 4 августа на стадионе "Легии". 

Тем временем еще две казахстанские команды накануне приятно удивили болельщиков. "Тобол" на выезде разобрался с титулованным швейцарским "Базелем" – 3:1. "Актобе" крупно разгромил в гостях "Торпедо" (Кутаиси) – 4:1.

Ранее ФК "Ордабасы" вышел в лидеры чемпионата КПЛ-2023.

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