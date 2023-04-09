Цены на популярные криптовалюты на 9 апреля

В материале представлен курс популярных криптовалют на 9 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).



Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 27 898,7 $; изменения за 24 часа: -0,41%.

Эфириум (ETH): 1 835,07 $; изменения за 24 часа: -1,81%.

Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 310,20 $; изменения за 24 часа: -0,61%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,081329 $; изменения за 24 часа: -1,94%.

Binance USD (BUSD): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 9 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.01 тенге.