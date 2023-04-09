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Ударила малыша – в Павлодаре уволили воспитателя ясли-сада

Ударила малыша – в Павлодаре уволили воспитателя ясли-сада Фото: Zakon.kz
Павлодарского воспитателя, давшего ребенку подзатыльник за то, что не хотел спать, уволили, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором воспитатель дала ребенку подзатыльник, появилось в сети и вызвало возмущение среди родителей.

На кадрах женщина сидит среди кроваток малышей и читает смартфон. Когда один из детей начал шуметь, женщина подошла к нему, шлепнула и укрыла его одеялом с головой.


Инцидент прокомментировали в павлодарском отделе образования.

"7 апреля 2023 года отделом образования города Павлодара проведено служебное разбирательство с выездом в ясли-сад №28 по факту грубого обращения с детьми воспитателя детского сада. По итогам расследования в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК воспитатель уволена по отрицательным мотивам".

Указывается, что за ослабление контроля за деятельностью воспитателей также приняты меры дисциплинарного взыскания к руководителю дошкольной организации.

В феврале в Караганде воспитатель детского сада дергала ребенка за волосы. Тогда был рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности работника.

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