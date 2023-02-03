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В Караганде воспитатель детского сада дергала ребенка за волосы

В Караганде воспитатель детского сада дергала ребенка за волосы Фото: unsplash
В социальных сетях появилось видео, на котором воспитатель детского сада дергает ребенка за волосы, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, который опубликовал видео, инцидент произошел в яслях-саде "Арман" в микрорайоне № 12 Майкудука.

По информации отдела образования города, 1 февраля администрация яслей-сада "Арман" информировала отдел образования о том, что помощником воспитателя было допущено грубое отношение к ребенку.

Как отметили в ведомстве, подобные факты являются недопустимыми при работе с детьми. Маме ребенка принесены извинения.

Отделом образования будет проведена проверка яслей-сада.

Директору детского сада рекомендовано рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности работника (вплоть до расторжения трудового договора) в рамках трудового законодательства.

В середине октября в Павлодаре мама особенного ребенка пожаловалась на его избиение в детском саду.

Анастасия Стативкина
Караганда Карагандинская область
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