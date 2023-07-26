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В ВКО уволили воспитателя после падения ребенка из окна детского сада

В ВКО уволил воспитателя после падения ребенка из окна детского сада Фото: пресс-служба премьер-министра
В городе Алтай Восточно-Казахстанской области уволили воспитателя, которая недоглядела за ребенком и тот выпал из окна, сообщает Zakon.kz.

11 июля в одном из детских садов города Алтай произошел инцидент во время тихого часа. Ребенок выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. В результате падения малыш получил травмы и его госпитализировали, пишет YK-news.

В райотделе образования Восточно-Казахстанской области после проведенной проверки сообщили, что воспитательницу уволили.

"Во время тихого часа воспитатель отлучилась из группы, чтобы распечатать документы. В этот момент в группе находилась помощница воспитателя, которая делала уборку помещения. К сожалению, сотрудница не услышала, как ребенок проснулся и самостоятельно пошел в туалет. Вследствие чего и произошел несчастный случай. В связи с ненадлежащим исполнением своих трудовых обязанностей воспитатель была уволена. Помощнику воспитателя объявили строгий выговор". Ольга Рогожина, и.о. руководителя отдела образования района Алтай

Ребенок после падения провел неделю в больнице. Медики диагностировали у малыша ушиб брюшной полости. Сообщается, что родители пострадавшего ребенка не имеют претензий к детскому саду.

Ранее в Кокшетау полуторагодовалый малыш выпал из окна на четвертом этаже. Он получил серьезные травмы головы и впал в кому. Согласно предварительному диагнозу, у него тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом костей черепа.

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