Отдых на берегу Капчагая перерос в драку с работниками зоны

Фото: Zakon.kz

Отдыхающие, прибыли на озеро, но место, что они выбрали, оказалось частным владением. Это переросло в инцидент, с которым сейчас разбираются полицейские города Конаев, сообщает Zakon.kz.

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