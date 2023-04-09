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Отдых на берегу Капчагая перерос в драку с работниками зоны

Отдых на берегу Капчагая перерос в драку с работниками зоны Фото: Zakon.kz
Отдыхающие, прибыли на озеро, но место, что они выбрали, оказалось частным владением. Это переросло в инцидент, с которым сейчас разбираются полицейские города Конаев, сообщает Zakon.kz.

8 апреля в 19:03 в управление полиции города Конаев из городской больницы поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями.

"В ходе следствия установлено, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию. Прибывшие на место работники зоны и собственник гр.Г., 1986 г.р. вступили в словесную перепалку с мужчинами, которая переросла в драку". Пресс-служба ДП города Конаев

Полицейские зарегистрировали уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.293 ч.2 п.1 УК РК "хулиганство".


"На место был направлен наряд полиции. Участников инцидента доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой оценки действий каждого из его участников. По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление и обеспечения полноты досудебного расследования". Начальник УП города Конаев Улан Садыков

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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