Происшествия

Конфликт в Конаеве попал на видео и обернулся уголовным делом

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 12:20 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматинской области разбираются в обстоятельствах конфликта нескольких человек в Конаеве, который привел к наезду на человека, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и разлетелся по социальным сетям. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых", – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее полиция в Уральске помешала мужчине перевести мошенникам 1,3 млн тенге. Аферисты несколько дней убеждали горожанина, что его счета в опасности и даже звонили ему от имени жены и дочери.

Андрей Дюсупов
