Конфликт в Конаеве попал на видео и обернулся уголовным делом
Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматинской области разбираются в обстоятельствах конфликта нескольких человек в Конаеве, который привел к наезду на человека, сообщает Zakon.kz.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и разлетелся по социальным сетям. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
"Полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых", – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее полиция в Уральске помешала мужчине перевести мошенникам 1,3 млн тенге. Аферисты несколько дней убеждали горожанина, что его счета в опасности и даже звонили ему от имени жены и дочери.
