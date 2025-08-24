Конфликт в Конаеве попал на видео и обернулся уголовным делом

Полицейские Алматинской области разбираются в обстоятельствах конфликта нескольких человек в Конаеве, который привел к наезду на человека, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и разлетелся по социальным сетям. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых", – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее полиция в Уральске помешала мужчине перевести мошенникам 1,3 млн тенге. Аферисты несколько дней убеждали горожанина, что его счета в опасности и даже звонили ему от имени жены и дочери.