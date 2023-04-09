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70 боевых самолетов КНР приблизились к Тайваню

70 боевых самолетов КНР приблизились к Тайваню Фото: mod.gov.cn
Боевые самолеты Вооруженных сил Китая приблизились к берегам Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют тайваньские военные, авиационная группа состояла из 70 машин: истребители J-10, J-11, J-16, а также бомбардировщики H-6 и военно-транспортные Y-20. Также выяснилось, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Подробности ситуации в регионе не приводятся.

Аналогичная ситуация произошла в начале марта. Тогда Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии КНР. Авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские Вооруженные силы в субботу начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.

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